НОВОСТИ | Общество













13.08.18 17:42 В Красноярске появятся ещё 20 выделенных полос для автобусов





Фото В Красноярске появятся ещё 20 выделенных полос для общественного транспорта. Накануне подобную сделали на Николаевском мосту. До заморозков специальная разметка появится на улицах Тотмина, 9 Мая, Авиаторов, Шахтёров и других.



Также в мегаполисе очередной виток дорожных перекрытий. До 15 августа закрыт проезд по улице Ленина от стадиона "Локомотив" до аграрного университета. А с 15-го закрытыми будут участки от Декабристов до Робеспьера и от Робеспьера до Профсоюзов.



"Пришли дожди на 2-3 дня. Если подрядчик успеет подготовится к перекрытию самого перекрёстка, мы доведём информацию дополнительно. Если дожди не позволят подойти к перекрёстку, будет небольшая корректировка", - сообщил заместитель руководителя УДИБ Евгений Петрюк.











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