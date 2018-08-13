В Берёзовском районе утонул ребёнок. Трагедия произошла в огороде частного дома. 4-летний малыш плескался в надувном бассейне в маске и нарукавниках. Взрослые оставили мальчика, а через некоторое время нашли бездыханное тело. Врачи скорой помощи смогли лишь зафиксировать смерть. Сейчас проверку проводит Следственный комитет.
"В настоящее время опрашиваются знакомые семьи. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего ребёнка. По её результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.