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13.08.18 17:40 В Берёзовском районе утонул ребёнок





Фото В Берёзовском районе утонул ребёнок. Трагедия произошла в огороде частного дома. 4-летний малыш плескался в надувном бассейне в маске и нарукавниках. Взрослые оставили мальчика, а через некоторое время нашли бездыханное тело. Врачи скорой помощи смогли лишь зафиксировать смерть. Сейчас проверку проводит Следственный комитет.



"В настоящее время опрашиваются знакомые семьи. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего ребёнка. По её результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.











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