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13.08.18 17:45 Красноярские пловцы к Дню флага намерены установить рекорд Европы





Фото Ко Дню флага России красноярцы планируют установить рекорд Европы. К 22 августа восемь спортсменов разных возрастов, это мастера спорта международного класса, чемпионы и рекордсмены страны и мира по плаванию в холодной воде, должны за неделю проплыть 400 километров по Красноярскому водохранилищу. Эстафета претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса. О своих планах участники рассказали сегодня. Старт в Хакасии намечен на 15 августа от посёлка Усть-Абан. Перед началом там пройдёт торжественное открытие. Финал состоится 22 августа, в День флага России, на Шумихе в 12:00.



"Эстафета предусматривает поочередное преодоление дистанции всеми участниками команды. Каждый участник будет проплывать по 30 минут, сменяя друг друга. На протяжении всего маршрута за семь дней, мы ориентировочно посчитали, каждому придётся проплыть 30 таких этапов. Это не меньше 15 часов чистого плавания в холодной воде", - рассказал тренер центра холодного плавания "Мегаполюс" Дмитрий Похабов.











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