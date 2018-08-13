НОВОСТИ | Общество













13.08.18 18:23 Центр Красноярска превратился в полосу препятствий





Фото Ни пройти, ни проехать. Красноярцы жалуются, что окончательно потеряли центр как место для прогулок. Если в сухую погоду пройти ещё можно, то в дождь на тротуарах настоящие грязевые потоки. Владимир Жаринов оценил обстановку на улице Ленина.











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