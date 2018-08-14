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НОВОСТИ | Общество





14.08.18 09:53 Енисейск отпраздновал 399-летие



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10 утра, до официального открытия площадок ко Дню города ещё час, но торговля уже идет вовсю - очень много гостей. Теперь Енисейску 399, но не за горами большая дата в 400 лет, к юбилею в городе проводят масштабную реконструкцию. Из-за этого более 300 участникам ярмарки приходится тесниться в непривычном месте - просторную центральную улицу Ленина готовят к грядущему торжеству.

В этом году здесь только археологи и дорожные рабочие. Масштаб ремонта беспрецедентен. Дорожное полотно предстоит понизить на полметра. Зачем - хорошо видно по археологическому раскопу: именно таким был центр Енисейска 400 лет назад.

Пока на Ленина наводят лоск, набережную города уже успели подготовить. Теперь здесь брусчатка, озеленение, а величием северной реки любуются изваяния в память об основателях города. Глава Енисейска делится наблюдениями: вместе с преображением города меняется и менталитет людей. "Люди принимают активнейшее участие. Мы делаем дороги, малые архитектурные формы, а люди активно заняты озеленением - цветы, благоустройство, а главное - они теперь за этим следят, они теперь это берегут", - отметил и.о. главы Енисейска Валерий Никольский.

Чтобы праздник стал доступнее для его гостей, в правительстве готовы упростить перемещение между городами. "Принято решение со следующего года запустить специальный поезд до Лесосибирска. Будет проведено его субсидирование правительством края, чтобы билеты были не дороже чем на автобусных маршрутах до Енисейска. Один год остался до 400-летия, но в наших планах ещё очень многое успеть до этого большого праздника, и мы надеемся, что сами енисейцы будут нам в этом помогать", - отметил зам. председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

Краевые власти к реконструкции Енисейска относятся серьёзно. Предыдущего главу города за низкие темпы работ отчитал Александр Усс, после чего экс-мэр и покинул свой пост. Работы предстоит много, но времени достаточно, чтобы в следующем годы город с честью встретил многочисленных гостей.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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