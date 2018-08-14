НОВОСТИ | Происшествия













14.08.18 10:00 В Северо-Енисейском районе задержали бригаду чёрных старателей





Фото



"25-летний мужчина, подозреваемый в применении насилия к представителю власти, по ходатайству следствия судом арестован на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается. Также уголовно-правовая оценка будет дана другим присутствовавшим при совершении преступления гражданам по аналогичной статье", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.



Сейчас своей участи ждут ещё шестеро мужчин. Все они уроженцы Северо-Енисейского района и пока судимы не были. Найденный у старателей металл отправлен на экспертизу. За незаконную добычу золота им может грозить уголовное дело по статье "кража". Также полиция ищет владельца незарегистрированного оружия.



Этим утром таёжных старателей будило не пенье птиц, а бойцы Росгвардии. При обыске в зимовье они нашли два ружья без документов, 95 патронов и 15 граммов природного золота. Эпопея началась двумя днями ранее. Оперативник экономической полиции прочёсывал золотоносные ручьи вместе с сотрудниками добывающей компании. На одном из лицензионных участков встретили артель нелегалов. Страж порядка пытался отобрать у чернокопателей оборудование, но те решили, что тайга здесь закон. Под дулами ружей полицейский ретировался, но затем вернулся с отрядом спецназа."25-летний мужчина, подозреваемый в применении насилия к представителю власти, по ходатайству следствия судом арестован на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается. Также уголовно-правовая оценка будет дана другим присутствовавшим при совершении преступления гражданам по аналогичной статье", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.Сейчас своей участи ждут ещё шестеро мужчин. Все они уроженцы Северо-Енисейского района и пока судимы не были. Найденный у старателей металл отправлен на экспертизу. За незаконную добычу золота им может грозить уголовное дело по статье "кража". Также полиция ищет владельца незарегистрированного оружия. Роман РЫКОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













