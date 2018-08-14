Этим утром таёжных старателей будило не пенье птиц, а бойцы Росгвардии. При обыске в зимовье они нашли два ружья без документов, 95 патронов и 15 граммов природного золота. Эпопея началась двумя днями ранее. Оперативник экономической полиции прочёсывал золотоносные ручьи вместе с сотрудниками добывающей компании. На одном из лицензионных участков встретили артель нелегалов. Страж порядка пытался отобрать у чернокопателей оборудование, но те решили, что тайга здесь закон. Под дулами ружей полицейский ретировался, но затем вернулся с отрядом спецназа.
"25-летний мужчина, подозреваемый в применении насилия к представителю власти, по ходатайству следствия судом арестован на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается. Также уголовно-правовая оценка будет дана другим присутствовавшим при совершении преступления гражданам по аналогичной статье", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.
Сейчас своей участи ждут ещё шестеро мужчин. Все они уроженцы Северо-Енисейского района и пока судимы не были. Найденный у старателей металл отправлен на экспертизу. За незаконную добычу золота им может грозить уголовное дело по статье "кража". Также полиция ищет владельца незарегистрированного оружия.