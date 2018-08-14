НОВОСТИ | Спорт













14.08.18 11:50 Регбисты "Красного Яра" разгромили "ВВА-Подмосковье"





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Во второй половине всё решилось в первой десятиминутке. Быстрые попытки красноярцев Василия Артемьева и Валерия Цнобиладзе решили судьбу матча. Подмосковные регбисты сдались. В итоге "Красный Яр" за игру занёс пять попыток, а монинцам удалось за весь матч забить только три штрафных. Завершилась встреча со счётом 38:9. Как уверяет тренер, благодаря поддержке болельщиков, ведь у "Яра" много травмированных игроков.



И снова судьба Кубка России решится в красноярском дерби. Следующая встреча "тяжёлой машины" и "Яра" состоится уже через неделю, 20 августа. Начало игры в 19:00.



Мокрый мяч, тяжёлые условия, но соперники показали хорошую игру. Первый тайм гости уступали с минимальным разрывом в четыре очка. За последние шесть лет кубок России неизменно доставался именно красноярским командам - по три раза "Енисею СТМ" и "Красному яру". Казалось бы, никакой интриги, но красноярцы всё равно пришли поболеть за любимую команду.Во второй половине всё решилось в первой десятиминутке. Быстрые попытки красноярцев Василия Артемьева и Валерия Цнобиладзе решили судьбу матча. Подмосковные регбисты сдались. В итоге "Красный Яр" за игру занёс пять попыток, а монинцам удалось за весь матч забить только три штрафных. Завершилась встреча со счётом 38:9. Как уверяет тренер, благодаря поддержке болельщиков, ведь у "Яра" много травмированных игроков.И снова судьба Кубка России решится в красноярском дерби. Следующая встреча "тяжёлой машины" и "Яра" состоится уже через неделю, 20 августа. Начало игры в 19:00. Владимир ЖАРИНОВ











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