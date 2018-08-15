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НОВОСТИ | Общество





15.08.18 09:00 Красноярский солдат-срочник сдаёт экзамены в университет дистанционно



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Проверка звука, картинки, связь налажена. Последние приготовления к индивидуальному экзамену на расстоянии. 23-летнему Александру Соловьёву осталось служить три месяца. Долг Родине красноярец отдаёт в Москве, в отряде специального назначения. После отработки сложных навыков на полигоне спецназовец штудирует учебники по праву.

Идея поступить, будучи в армии, пришла ещё до того, как Саша отправился в столицу. Решение приняли всей семьёй. "Когда он пошёл служить, мы говорили об этом, чтобы не пропадал год. Решили, что надо всё-таки поступать, чтобы он был готов, и когда пойдёт работать, была бы ещё какая-то база", - рассказала мама Александра Ирина Соловьёва.

Для абитуриентов экзамен прошёл 10 августа, сегодня он проходит только для Саши. Журналистов на экзамен, он длится два часа, не пускают. Оценивает знания будущего магистра комиссия из двух человек. Сложнее ли сдать вступительные экзамены таким образом, специалисты ответить затрудняются, но ясно одно: поддержка, которая сейчас оказывается Саше, разделилась на два города: в родном Зеленогорске и в Москве - от сослуживцев и офицеров.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
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