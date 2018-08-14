С традициями и бытом коренных северных народов гостей знакомят в этническом стойбище. "Таймырская Ойкумена" в Дудинке - это целая улица чумов кочевников и жилищ оседлых долган. В этом году появился ещё и летний берестяной чум энков. В каждом чуме радушные хозяйки предлагают национальные блюда: супы из оленины, гуся, различные рыбные блюда.
После праздника в этностойбище состоялось традиционное торжественное шествие. Сначала северяне прошли к памятнику воинам-таймырцам, погибшим во время Великой Отечественной войны, после отправились на набережную, где по традиции зажгли "Огонь дружбы": старейшины племён как бы кормят огонь дарами в знак благодарности за свет и тепло, без которого в тундре не выжить.
Дальше - народные гуляния с прыжками через нарты и перетягиванием палки. Взгляды гостей праздника непременно прикованы к ярким национальным костюмам участников. В арсенале нганасанки - кресало, игольница, напёрсток и различные обереги.