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14.08.18 17:49 На Таймыре отметили международный день коренных малочисленных народов





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После праздника в этностойбище состоялось традиционное торжественное шествие. Сначала северяне прошли к памятнику воинам-таймырцам, погибшим во время Великой Отечественной войны, после отправились на набережную, где по традиции зажгли "Огонь дружбы": старейшины племён как бы кормят огонь дарами в знак благодарности за свет и тепло, без которого в тундре не выжить.



Дальше - народные гуляния с прыжками через нарты и перетягиванием палки. Взгляды гостей праздника непременно прикованы к ярким национальным костюмам участников. В арсенале нганасанки - кресало, игольница, напёрсток и различные обереги.



С традициями и бытом коренных северных народов гостей знакомят в этническом стойбище. "Таймырская Ойкумена" в Дудинке - это целая улица чумов кочевников и жилищ оседлых долган. В этом году появился ещё и летний берестяной чум энков. В каждом чуме радушные хозяйки предлагают национальные блюда: супы из оленины, гуся, различные рыбные блюда.После праздника в этностойбище состоялось традиционное торжественное шествие. Сначала северяне прошли к памятнику воинам-таймырцам, погибшим во время Великой Отечественной войны, после отправились на набережную, где по традиции зажгли "Огонь дружбы": старейшины племён как бы кормят огонь дарами в знак благодарности за свет и тепло, без которого в тундре не выжить.Дальше - народные гуляния с прыжками через нарты и перетягиванием палки. Взгляды гостей праздника непременно прикованы к ярким национальным костюмам участников. В арсенале нганасанки - кресало, игольница, напёрсток и различные обереги. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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