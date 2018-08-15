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НОВОСТИ | Общество





15.08.18 08:54 В администрации Столбов прокомментировали изменение статуса территории



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Сколько песен посвящено этим скалам, уже не сосчитать. Природные изваяния вдохновляли Сергея Баякина всю жизнь. Для столбиста это место особенное, практически сакральное. "Как-то приехали шаманы буддистские, бегали-бегали по Столбам, прибежали в нашу избушку и говорят: "Слушайте, у вас тут центр золотого треугольника! Вы самые Богом освящённые люди", - рассказал столбист, чемпион СССР по альпинизму Сергей Баякин.

Но больше 90 лет истории заповедника подходят к концу - теперь по указу Президента это место станет национальным парком. Администрация охраняемой территории молчала неделю - вопрос слишком непростой. И вот наконец первые объяснения: новый статус для Столбов долгожданный, ведь юридическое положение заповедника давно не соответствует реальности.

"Старое положение, старый устав было очень сложно зарегистрировать в минюсте. Потому что по признакам охраны заповедной территории мы не соответствовали режиму заповедника, у нас был классический национальный парк", - пояснил директор заповедника "Столбы" Вячеслав Щербаков.

Территория Столбов делится на зоны, хотя в заповедниках это не принято. Статус заповедности настолько строг, что простым посетителям туда даже заходить нельзя, Столбы же в год посещает более 550 тысяч человек. В национальном парке так же запрещено строительство; горожане могут быть спокойны - вся земля в федеральной собственности, отчуждать её нельзя, а значит, дач и отелей в охраняемой зоне мы не увидим. То есть Столбы уже давно национальный парк, а заповедник лишь на бумаге. Вышло так потому, что на момент создания особой зоны под Красноярском других правовых форм природных территорий просто не было. Механизм смены статуса тоже появился лишь недавно. Теперь всё встанет на свои места.

Всеми узнаваемой стеле на съезде с улицы Свердловская осталось здесь стоять всего полтора года. Именно через это время заповедник окончательно станет национальным парком. На новом постаменте изменится не только статус территории, но и её название. Администрация планирует назвать новоиспечённый парк не "Столбы", а словосочетанием "Красноярские Столбы".

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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