НОВОСТИ | Общество













14.08.18 17:40 В Красноярске борются с любителями парковаться на местах для инвалидов





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По нормативам 10% парковочных мест должно быть отдано людям с ограниченными возможностями. Разумеется, их сейчас гораздо меньше, но даже это количество обычно занято людьми явно не из этой категории. И этой категории явно всё равно, кто и как будет подъезжать к театру, администрации или больнице.



"Почему это так важно для нас? Потому что эти парковки более широкие. Человек, который водит машину на коляске, может выгрузить свою коляску и выгрузиться. На обычной парковке он не сможет этого сделать. Плюс возле этих парковок есть пандус. Большая просьба: пожалуйста, не занимайте инвалидные парковки, чтобы мы могли активно жить", - подчеркнула общественник Наталья Каптеленина.



Сегодня машины эвакуировали по всему центру города. Теперь рейды обещают проводить еженедельно. "С начала года сотрудниками полка ДПС уже выявлено более 1500 нарушений, которые допустили водители, припарковав свои автомобили на местах, где это должны делать люди с ограниченными возможностями", - сообщила инспектор по пропаганде полка ДПС Елена Авдеева.



Полицейские призывают не проходить мимо нарушителей и отправлять фотографии через сайт ГИБДД. Псевдо-инвалидов привлекут к ответственности.



Гипс, который показывает Дмитрий, конечно, не основание парковаться под этим знаком. Оправдания не подействовали, штраф в размере пяти тысяч рублей придётся заплатить. Как и десяткам других опаздывающих. А те, кто не успел добежать до машины при составлении протокола, оплатят и эвакуацию.По нормативам 10% парковочных мест должно быть отдано людям с ограниченными возможностями. Разумеется, их сейчас гораздо меньше, но даже это количество обычно занято людьми явно не из этой категории. И этой категории явно всё равно, кто и как будет подъезжать к театру, администрации или больнице."Почему это так важно для нас? Потому что эти парковки более широкие. Человек, который водит машину на коляске, может выгрузить свою коляску и выгрузиться. На обычной парковке он не сможет этого сделать. Плюс возле этих парковок есть пандус. Большая просьба: пожалуйста, не занимайте инвалидные парковки, чтобы мы могли активно жить", - подчеркнула общественник Наталья Каптеленина.Сегодня машины эвакуировали по всему центру города. Теперь рейды обещают проводить еженедельно. "С начала года сотрудниками полка ДПС уже выявлено более 1500 нарушений, которые допустили водители, припарковав свои автомобили на местах, где это должны делать люди с ограниченными возможностями", - сообщила инспектор по пропаганде полка ДПС Елена Авдеева.Полицейские призывают не проходить мимо нарушителей и отправлять фотографии через сайт ГИБДД. Псевдо-инвалидов привлекут к ответственности. Владимир ЖАРИНОВ











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