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15.08.18 09:15 В Красноярске обсудили качество школьного питания



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В Красноярске прошёл круглый стол на тему школьного питания. Его качество обсудили городские власти и общественники. Они собрались по инициативе Ассоциации "Енисейский стандарт". Отраслевой союз предложил конкретные шаги для улучшения сложившейся картины.

"Это и укрупнение лотов, увеличение доли местных поставщиков, система добровольной сертификации. Это и система общественного контроля представителей общественных организаций и самих родителей", - пояснил председатель координационного совета ассоциации "Енисейский стандарт" Игорь Домнин.

В крае мощный агропромышленный сектор. В нашем регионе производят овощи, хлеб, мясо, молоко. Многие предприятия имеют и знак качества. Зелёная шишка на этикетке означает, что продукт прошёл добровольную сертификацию и одобрен ассоциацией "Енисейский стандарт". Местные производители готовы поставлять в детские учреждения качественную и свежую еду.

"Конечно, нам нужно изучать ресурс местных товаропроизводителей. Сегодняшняя встреча показала, что они находятся в развитии: в логистике, в подходах, в представлении на рынке", - отметила руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.

Качество продукции, к сожалению, не входит в критерий для госзакупок в сфере питания. Как решить эту проблему, как раз и сформулировали по итогам круглого стола. Принятую резолюцию представят главе Красноярска.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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