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15.08.18 10:34 Глава региона побывал с рабочим визитом в Бородино





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"Бородино для компании СУЭК родной город. Мы не представляем себя в отрыве от этого города, считаем, что комфортная среда проживания для наших работников - это очень важно, и это один из приоритетов нашей компании", - подчеркнул генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Фёдоров.



Благодаря совместной работе краевой и городской власти, а также бизнеса построены городская больница, отремонтированы школы, дворец культуры, Аллея памяти. Появился современный комплекс зимних видов спорта. И пока красноярский биатлон готовится к Универсиаде, спортсмены тренируются здесь. "Новый спорткомплекс очень востребованный, и основная проблема - отсутствие гостиницы. Я считаю, этот вопрос уже решён", - пояснил глава Бородино Александр Веретенников.



Решается в городе и проблема качества питьевой воды. Нынешним источникам уже под 60 лет. В этом году выделено 4 миллиона рублей на разработку новых. Глава региона сделал упор именно на решение первоочередных задач в городе. "Необходимо увеличивать финансирование по ремонту дорог, в том числе и строительство нового участка. Безусловно перспективная, стабильная территория, но почивать на лаврах здесь рано, как и во всём крае", - отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



Александр Усс далеко не первый раз в городе Бородино. В своё время удалось спасти ремонтно-механический завод, который теперь составляет конкуренцию многим зарубежным предприятиям.



Мощный роторный комплекс ЭРП-2500, таких на Бородинском разрезе два. Машина 30 на 65 метров в час может добывать свыше 3 тысяч тонн угля. Сейчас предприятие планирует увеличивать объёмы производства - с 19 миллионов тонн в год до 25. В модернизацию СУЭК вложил 1,5 миллиарда рублей, будут созданы 400 рабочих мест."Бородино для компании СУЭК родной город. Мы не представляем себя в отрыве от этого города, считаем, что комфортная среда проживания для наших работников - это очень важно, и это один из приоритетов нашей компании", - подчеркнул генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Фёдоров.Благодаря совместной работе краевой и городской власти, а также бизнеса построены городская больница, отремонтированы школы, дворец культуры, Аллея памяти. Появился современный комплекс зимних видов спорта. И пока красноярский биатлон готовится к Универсиаде, спортсмены тренируются здесь. "Новый спорткомплекс очень востребованный, и основная проблема - отсутствие гостиницы. Я считаю, этот вопрос уже решён", - пояснил глава Бородино Александр Веретенников.Решается в городе и проблема качества питьевой воды. Нынешним источникам уже под 60 лет. В этом году выделено 4 миллиона рублей на разработку новых. Глава региона сделал упор именно на решение первоочередных задач в городе. "Необходимо увеличивать финансирование по ремонту дорог, в том числе и строительство нового участка. Безусловно перспективная, стабильная территория, но почивать на лаврах здесь рано, как и во всём крае", - отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.Александр Усс далеко не первый раз в городе Бородино. В своё время удалось спасти ремонтно-механический завод, который теперь составляет конкуренцию многим зарубежным предприятиям. Вадим КУЛИКОВ











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