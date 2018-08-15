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НОВОСТИ | Общество





15.08.18 10:34 Глава региона побывал с рабочим визитом в Бородино



Фото
Мощный роторный комплекс ЭРП-2500, таких на Бородинском разрезе два. Машина 30 на 65 метров в час может добывать свыше 3 тысяч тонн угля. Сейчас предприятие планирует увеличивать объёмы производства - с 19 миллионов тонн в год до 25. В модернизацию СУЭК вложил 1,5 миллиарда рублей, будут созданы 400 рабочих мест.

"Бородино для компании СУЭК родной город. Мы не представляем себя в отрыве от этого города, считаем, что комфортная среда проживания для наших работников - это очень важно, и это один из приоритетов нашей компании", - подчеркнул генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Фёдоров.

Благодаря совместной работе краевой и городской власти, а также бизнеса построены городская больница, отремонтированы школы, дворец культуры, Аллея памяти. Появился современный комплекс зимних видов спорта. И пока красноярский биатлон готовится к Универсиаде, спортсмены тренируются здесь. "Новый спорткомплекс очень востребованный, и основная проблема - отсутствие гостиницы. Я считаю, этот вопрос уже решён", - пояснил глава Бородино Александр Веретенников.

Решается в городе и проблема качества питьевой воды. Нынешним источникам уже под 60 лет. В этом году выделено 4 миллиона рублей на разработку новых. Глава региона сделал упор именно на решение первоочередных задач в городе. "Необходимо увеличивать финансирование по ремонту дорог, в том числе и строительство нового участка. Безусловно перспективная, стабильная территория, но почивать на лаврах здесь рано, как и во всём крае", - отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Александр Усс далеко не первый раз в городе Бородино. В своё время удалось спасти ремонтно-механический завод, который теперь составляет конкуренцию многим зарубежным предприятиям.

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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