15.08.18 10:38В Красноярске в разгаре программа по ремонту дворов
В красноярских дворах вовсю обустраиваются газоны, пешеходные дорожки, устанавливаются качели-карусели. Федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" работает в Красноярске второй год и уже доказала свою эффективность. Финансирование ремонта дворов идёт из федерального, краевого и городского бюджетов. Жильцы сами решают, какой ремонт будет произведён в их дворе. По условиям программы, не менее 2% от общей стоимости проекта это вклад жильцов, всё остальное - бюджетные средства.
Основной принцип - активный общественный контроль. Именно жильцы главные союзники в борьбе за качество и соблюдение сроков. Кстати, благодаря программе дворы трёх домов на Урванцева удалось превратить в настоящую конфетку. "Мы одними из первых начали этим заниматься. Документы подали в администрацию до марта 17 года. Но в первый год не попали - конкурс, разные критерии, а в этом году попытка увенчалась успехом", - рассказал председатель совета дома ул. Урванцева, 21 Андрей Катющик.
"Программа поддержки у нас будет осуществляться, дворы мы будем продолжать делать, причём в ближайшее время объявим о следующем этап", - сказал глава Красноярска Сергей Ерёмин.
Параллельно ведётся работа по устранению дефектов во дворах, отремонтированных в прошлом году. Подрядчик обязан устранить все недочёты за свой счёт.