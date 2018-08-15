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15.08.18 11:40 Предварительная причина крушения вертолёта под Игаркой - ошибка экипажа





Фото Вертолёт Ми-8 рухнул из-за ошибки экипажа. В Западносибирской транспортной прокуратуре назвали предварительную версию произошедшего в Туруханском районе. Напомним, вертолет с 15 пассажирами и тремя членами экипажа разбился 4 августа на севере Красноярского края. Все, кто был на борту, погибли.



Правоохранители как основную версию катастрофы рассматривают ошибку пилотирования. Кроме того, проверяют организация воздушного движения на посадочной площадке, проходит проверка режима труда и отдыха сотрудников.













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