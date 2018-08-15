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15.08.18 11:44 Вандалы, испортившие баннер на Николаевском мосту, попали на камеру видеонаблюдения





Фото Видео: КГКУ КрУДор



Новые подробности "истории, увековеченной красноярцами". "Вести" рассказывали, что баннер на Николаевском мосту был испорчен. Сейчас появилось видео, где видно, как один человек баллончиком с красной краской пишет на баннере имена Толя и Олег, а второй фотографирует товарища на фоне надписи.



Сейчас баннер на мосту заменён на новый. Сегодня в полиции начали розыск нарушителей. Этот баннер разместила администрация Красноярска в напоминание о том, что мост назван Николаевским именно по решению горожан.













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