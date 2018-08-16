ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





16.08.18 08:55 Микрорайон "Тихие зори" благоустраивают к Универсиаде



Фото
Универсиада-2019. Старт будет дан на правом берегу Красноярска, в Арене-Платинум. Здесь состоится официальная церемония открытия и закрытия. Гости выйдут на набережную, чтобы посмотреть на Енисей и увидят противоположный берег. Сейчас он выглядит так: заброшенные гаражи и главная достопримечательность Николаевки - мелькомбинат, год строительства 1934. Вблизи мелькомбинат выглядит так, что можно снимать фильм ужасов: чёрные стены, выбитые окна. С собственником долго вели переговоры, что можно сделать с махиной. Сошлись на том, что мелькомбинат хотя бы покрасят. Работы уже идут.

Это место облюбовали рыбаки. Большинство гаражей и домиков как раз их имущество, здесь чьи-то бани, сараи. В мэрии заявляют - все эти строения незаконные, но предупреждения о сносе появились только сейчас. "Если до сентября эти строения не будут снесены самостоятельно, в сентябре мы официально начинаем процедуру сноса. Сейчас объявлены торги, общая стоимость сноса порядка 8 млн. рублей", - сообщил руководитель управления капитального строительства администрации Красноярска Дмитрий Кузнецов.

Микрорайон Тихие зори, когда-то здесь была промзона, болото, деревообработчики складировали опилки, древесный хлам. 2 марта автобусы с гостями поедут по этой дороге мимо заброшенных долгостроев. Сейчас один из них собственник пытается привести в порядок, второй теперь принадлежит городу. "Земельный участок выкупили буквально неделю назад, территорию благоустроим, здания окультурим, чтобы оно не бросалось в глаза своим несчастным видом", - пояснил Кузнецов.

Движение по развязке "Тихие зори" обещают открыть 1 ноября.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .