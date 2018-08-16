НОВОСТИ | Общество













16.08.18 08:55 Микрорайон "Тихие зори" благоустраивают к Универсиаде





Фото



Это место облюбовали рыбаки. Большинство гаражей и домиков как раз их имущество, здесь чьи-то бани, сараи. В мэрии заявляют - все эти строения незаконные, но предупреждения о сносе появились только сейчас. "Если до сентября эти строения не будут снесены самостоятельно, в сентябре мы официально начинаем процедуру сноса. Сейчас объявлены торги, общая стоимость сноса порядка 8 млн. рублей", - сообщил руководитель управления капитального строительства администрации Красноярска Дмитрий Кузнецов.



Микрорайон Тихие зори, когда-то здесь была промзона, болото, деревообработчики складировали опилки, древесный хлам. 2 марта автобусы с гостями поедут по этой дороге мимо заброшенных долгостроев. Сейчас один из них собственник пытается привести в порядок, второй теперь принадлежит городу. "Земельный участок выкупили буквально неделю назад, территорию благоустроим, здания окультурим, чтобы оно не бросалось в глаза своим несчастным видом", - пояснил Кузнецов.



Движение по развязке "Тихие зори" обещают открыть 1 ноября.



Универсиада-2019. Старт будет дан на правом берегу Красноярска, в Арене-Платинум. Здесь состоится официальная церемония открытия и закрытия. Гости выйдут на набережную, чтобы посмотреть на Енисей и увидят противоположный берег. Сейчас он выглядит так: заброшенные гаражи и главная достопримечательность Николаевки - мелькомбинат, год строительства 1934. Вблизи мелькомбинат выглядит так, что можно снимать фильм ужасов: чёрные стены, выбитые окна. С собственником долго вели переговоры, что можно сделать с махиной. Сошлись на том, что мелькомбинат хотя бы покрасят. Работы уже идут.Это место облюбовали рыбаки. Большинство гаражей и домиков как раз их имущество, здесь чьи-то бани, сараи. В мэрии заявляют - все эти строения незаконные, но предупреждения о сносе появились только сейчас. "Если до сентября эти строения не будут снесены самостоятельно, в сентябре мы официально начинаем процедуру сноса. Сейчас объявлены торги, общая стоимость сноса порядка 8 млн. рублей", - сообщил руководитель управления капитального строительства администрации Красноярска Дмитрий Кузнецов.Микрорайон Тихие зори, когда-то здесь была промзона, болото, деревообработчики складировали опилки, древесный хлам. 2 марта автобусы с гостями поедут по этой дороге мимо заброшенных долгостроев. Сейчас один из них собственник пытается привести в порядок, второй теперь принадлежит городу. "Земельный участок выкупили буквально неделю назад, территорию благоустроим, здания окультурим, чтобы оно не бросалось в глаза своим несчастным видом", - пояснил Кузнецов.Движение по развязке "Тихие зори" обещают открыть 1 ноября. Евгения ПЛОТНИКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













