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15.08.18 17:40 Красноярские лётчики спасли туристов в горах Алтая





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Из Красноярска на помощь отправился спасательный вертолёт Ми-8. Операция несколько раз откладывалась из-за погодных условий. На такой высоте она меняется каждые полчаса. К тому же там, где планировалась эвакуация, слишком низко сидят облака. Для полётов на высоте более 3 тысяч метров нужен специальный допуск. В Красноярском авиационно-спасательном центре МЧС его имеет только один пилот. Накануне вечером погода немного прояснилась и было принято решение поднять судно в воздух.



За два дня ожидания в месте эвакуации выпал снег высотой более метра. Из-за этого вертолёт не смог полноценно приземлиться. Всё происходило в режиме касания. Спасательная операция продолжалась 3,5 часа. Как только вертолёт спустился к подножию, погода снова испортилась, но всё уже было позади. "Эвакуированные с горы туристы были в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждались", - сообщила врач Алтайского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России Татьяна Яркина.



Сразу после эвакуации альпинистов доставили в Горно-Алтайск. В ближайшее время они отправятся домой - на Кузбасс.



8 августа четверо туристов отправились покорять вершину горного массива Белуха на Алтае. Высота горы Ак-Кем 4100 метров. Решили идти маршрутом самой высокой - пятой категории сложности. Перемещаться нужно было в горизонтальной плоскости, без существенного набора или сброса высоты, то есть вдоль горных хребтов. Уже на спуске 12 августа с помощью спутникового телефона сообщили, что терпят бедствие. Они соорудили укрытие и регулярно связывались со стационарным спасательным постом, получая рекомендации по выживанию, и ждали группу спасателей.Из Красноярска на помощь отправился спасательный вертолёт Ми-8. Операция несколько раз откладывалась из-за погодных условий. На такой высоте она меняется каждые полчаса. К тому же там, где планировалась эвакуация, слишком низко сидят облака. Для полётов на высоте более 3 тысяч метров нужен специальный допуск. В Красноярском авиационно-спасательном центре МЧС его имеет только один пилот. Накануне вечером погода немного прояснилась и было принято решение поднять судно в воздух.За два дня ожидания в месте эвакуации выпал снег высотой более метра. Из-за этого вертолёт не смог полноценно приземлиться. Всё происходило в режиме касания. Спасательная операция продолжалась 3,5 часа. Как только вертолёт спустился к подножию, погода снова испортилась, но всё уже было позади. "Эвакуированные с горы туристы были в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждались", - сообщила врач Алтайского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России Татьяна Яркина.Сразу после эвакуации альпинистов доставили в Горно-Алтайск. В ближайшее время они отправятся домой - на Кузбасс. Александр ЧЕРКАШИН







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