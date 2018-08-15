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15.08.18 17:55 Моржи проплывут 400 км в ледяной воде от Абакана до Дивногорска





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В эстафете принимают участие и две девушки. Обе имеют звание КМС. Также Дарья Исиченко и Мария Смагина занимали призовые места на чемпионате мира по плаванию в холодной воде. В этот раз настроены по-боевому. Чтобы отряд не потерял бойцов, впереди будет идти катер спасателей и медиков.



"Они следят за состоянием пловца. Если он в нормальном состоянии - заплыв продолжается. Если потеря сознания, помутнение, то его эвакуируют и заменяют его другим участником маршрута", - пояснил начальник отдела ГУ МЧС по Красноярскому краю Виктор Макеич.



Эстафета прибудет под Дивногорск в следующий четверг - как раз ко Дню российского флага. На дистанции участников ждёт шесть остановок. Если всё пройдёт гладко, заплыв попадёт в Книгу рекордов Гиннеса.



Нет, это не праздник Нептуна. Так в соседней Хакасии начали отмечать День российского флага. Восемь спортсменов проплывут по Красноярскому водохранилищу 400 километров от Абакана до залива Шумиха. "Подбирали команду с учётом того, чтобы участники могли лучше переносить температуру воды. Вода всего 14 градусов. Плыть 7 дней. Каждому участнику плыть 30 раз по полчаса", - рассказал вице-президент федерации плавания Красноярского края Дмитрий Похабов.В эстафете принимают участие и две девушки. Обе имеют звание КМС. Также Дарья Исиченко и Мария Смагина занимали призовые места на чемпионате мира по плаванию в холодной воде. В этот раз настроены по-боевому. Чтобы отряд не потерял бойцов, впереди будет идти катер спасателей и медиков."Они следят за состоянием пловца. Если он в нормальном состоянии - заплыв продолжается. Если потеря сознания, помутнение, то его эвакуируют и заменяют его другим участником маршрута", - пояснил начальник отдела ГУ МЧС по Красноярскому краю Виктор Макеич.Эстафета прибудет под Дивногорск в следующий четверг - как раз ко Дню российского флага. На дистанции участников ждёт шесть остановок. Если всё пройдёт гладко, заплыв попадёт в Книгу рекордов Гиннеса. Роман РЫКОВ











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