Нет, это не праздник Нептуна. Так в соседней Хакасии начали отмечать День российского флага. Восемь спортсменов проплывут по Красноярскому водохранилищу 400 километров от Абакана до залива Шумиха. "Подбирали команду с учётом того, чтобы участники могли лучше переносить температуру воды. Вода всего 14 градусов. Плыть 7 дней. Каждому участнику плыть 30 раз по полчаса", - рассказал вице-президент федерации плавания Красноярского края Дмитрий Похабов.
В эстафете принимают участие и две девушки. Обе имеют звание КМС. Также Дарья Исиченко и Мария Смагина занимали призовые места на чемпионате мира по плаванию в холодной воде. В этот раз настроены по-боевому. Чтобы отряд не потерял бойцов, впереди будет идти катер спасателей и медиков.
"Они следят за состоянием пловца. Если он в нормальном состоянии - заплыв продолжается. Если потеря сознания, помутнение, то его эвакуируют и заменяют его другим участником маршрута", - пояснил начальник отдела ГУ МЧС по Красноярскому краю Виктор Макеич.
Эстафета прибудет под Дивногорск в следующий четверг - как раз ко Дню российского флага. На дистанции участников ждёт шесть остановок. Если всё пройдёт гладко, заплыв попадёт в Книгу рекордов Гиннеса.