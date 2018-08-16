НОВОСТИ | Общество













16.08.18 09:00 В красноярском детсаду устроили фестиваль пирожков





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А в другой части двора детского сада уже настоящим тестом орудует Людмила Ильинична. С ребятнёй делится секретами идеальных пирожков. Танцы и песни сегодня тоже в честь горячей выпечки. В детском учреждении проходит первый в городе фестиваль "Пирожок-фест". Праздник живота организаторы предлагают сделать новой традицией всего Красноярска, а в будущем выпечка с начинкой могла бы стать символом - гостеприимным жестом для посетителей сибирского города.



Городские власти над инициативой пока думают. Апогеем гастрономического праздника стало открытие пирожковой. К этому времени у участников как раз проснулся аппетит. С обедом в детском саду пришлось повременить - голодных не осталось.



Хоть с цветами, хоть с конфетами - сегодня можно всё. Воспитанники детского сада погружаются в кулинарию - осваивают мастерство выпечки. Всё-таки пирожки - дело мудрёное, поэтому малыши работают с не совсем настоящим тестом. Оно солёное - съесть не получится, зато оно быстро застывает и можно оставить себе на память.А в другой части двора детского сада уже настоящим тестом орудует Людмила Ильинична. С ребятнёй делится секретами идеальных пирожков. Танцы и песни сегодня тоже в честь горячей выпечки. В детском учреждении проходит первый в городе фестиваль "Пирожок-фест". Праздник живота организаторы предлагают сделать новой традицией всего Красноярска, а в будущем выпечка с начинкой могла бы стать символом - гостеприимным жестом для посетителей сибирского города.Городские власти над инициативой пока думают. Апогеем гастрономического праздника стало открытие пирожковой. К этому времени у участников как раз проснулся аппетит. С обедом в детском саду пришлось повременить - голодных не осталось. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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