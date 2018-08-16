В Красноярске поймали преступника, которого искали два месяца, в июне он изнасиловал женщину в подъезде дома в Ленинском районе. Задержали 31-летнего насильника накануне. Вину он не признаёт.
"14 августа в отдел полиции позвонила женщина, которая сообщила, что узнала подозреваемого, в этот же день он был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время проводится допрос, следствие будет ходатайствовать в суде об аресте мужчины", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Дегидь.