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НОВОСТИ | Общество





16.08.18 10:29 Жители Кировского района благоустраивают дворы и скверы



Фото
Этих детей с пелёнок приучают к активной жизненной позиции. Сначала следить за небольшой грядкой с кабачками и редиской у дома, потом выходить на субботники вместе с родителями, а там, глядишь, и город станет лучше. Жители микрорайона "Образцово" активно участвуют в уборке Красноярска и общаются между собой. Сегодня провели мастер-класс по изготовлению экосумок, чтобы отказаться от неэкологичных полиэтиленовых пакетов, засоряющих улицы.

"Жители этого микрорайона немножко необыкновенные. Потому что с тем настроем, с которым они выступают, они поступают совершенно правильно, делая общее дело. Добрососедские отношения поддерживать лучше, когда есть общие мероприятия", - отмечает глава Кировского района Красноярска Елена Ланина.

Облагородили местные жители не только свой собственный двор, но и заброшенный парк бывшего завода "Сибсталь". Своими руками. Власти помогли инвентарём и грузовыми машинами. "Очень много было мусора, в первый субботник мы вывезли порядка 10 машин мусора оттуда. Наши жители настолько активны, что сами предлагали машины для вывоза и инструменты. Жители у нас такие, с ними можно горы свернуть", - говорит жительница Кировского района Ольга Хрущ.

К слову, на этот субботник спонтанно вышли 150 человек. И жители уверены: выйти во двор и сделать город немного лучше может каждый.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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