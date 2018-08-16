НОВОСТИ | Общество













16.08.18 11:40 Октябрьский район парализовали многокилометровые пробки





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Светофоры тоже не позволяют отрегулировать движение, только малой части машин удаётся за один зелёный пересечь ремонтный участок. Для проезда на участке Киренского оставили лишь одну полосу, поэтому те, кто едет в центр или Академгородок с улицы Годенко и Киренского со стороны Новосибирской, вынуждены делить между собой участок в сто метров, зато со свежеуложенным асфальтом.



Сейчас поток машин немного ослаб, но асфальт только начали укладывать, поэтому такая ситуация сохранится здесь на весь день.



Сегодня внушительная часть Октябрьского района оказалась парализована. Водители встали в многокилометровую пробку на тех улицах, которые предназначены для объезда перекрытой Копылова. С восьми утра заторы на дороге были на Новосибирской от перекрёстка с Кецховели. В начале августа участок улицы Копылова рабочие перекрыли в связи с ремонтом съезда на Волочаевскую, и как раз Новосибирскую сделали односторонней. Правда, движение на ней сегодня утром не превышало 10 км/ч. Всему виной оказалась укладка асфальта в самом, мягко говоря, неподходящем месте и в неподходящее время. Добраться на работу вовремя удалось далеко не всем.Светофоры тоже не позволяют отрегулировать движение, только малой части машин удаётся за один зелёный пересечь ремонтный участок. Для проезда на участке Киренского оставили лишь одну полосу, поэтому те, кто едет в центр или Академгородок с улицы Годенко и Киренского со стороны Новосибирской, вынуждены делить между собой участок в сто метров, зато со свежеуложенным асфальтом.Сейчас поток машин немного ослаб, но асфальт только начали укладывать, поэтому такая ситуация сохранится здесь на весь день. Александр ЧЕРКАШИН











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