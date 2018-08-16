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16.08.18 12:33 Сергей Ломанов рассказал об изменениях в хоккейном "Енисее"





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Сейчас во Дворце спорта проверяют освещение, потребуется некоторое время, чтобы его настроить. Площадка для заливки льда готова, не исключено, что уже 1 сентября хоккеисты зайдут сюда на первую тестовую тренировку.



У Сергея Ломанова новая должность; уверяет, тренерскому штабу - своим воспитанникам - готов помогать, но не намерен вмешиваться. Сейчас главный Иван Максимов, других вариантов не рассматривали. "Он знает все нюансы, он с нами работал много лет. Просто им надо дать свободу, которая необходима им сейчас", - говорит спортивный директор ХК "Енисей" Сергей Ломанов.



Ломанов впервые комментирует уход из команды Юрия Викулина: "Я его понял, он сказал: "Мне надо сменить обстановку, найти мотивацию в хоккее". Он имел на это право. Не знаю, я бы так никогда не поступил, да я и не поступал так никогда"



Новый капитан уже назначен, команду на лёд выведет Сергей Ломанов. На следующей неделе хоккеисты снова уезжают тренироваться в Кемерово. Кубок России стартует в конце сентября.



Интервью с Сергеем Ломановым записываем в новой, ещё строящейся арене. Как будет выглядеть дом самой титулованной команды края, уже понятно. Ломанов на стройке почти свой человек, у него даже своя каска, со строителями обсуждает даже цвет кресел. По проекту во дворце два ресторана, Ломанов считает, хватило бы одного. Болельщики смогут смотреть игры, сидя за столиками с чашкой чая.Сейчас во Дворце спорта проверяют освещение, потребуется некоторое время, чтобы его настроить. Площадка для заливки льда готова, не исключено, что уже 1 сентября хоккеисты зайдут сюда на первую тестовую тренировку.У Сергея Ломанова новая должность; уверяет, тренерскому штабу - своим воспитанникам - готов помогать, но не намерен вмешиваться. Сейчас главный Иван Максимов, других вариантов не рассматривали. "Он знает все нюансы, он с нами работал много лет. Просто им надо дать свободу, которая необходима им сейчас", - говорит спортивный директор ХК "Енисей" Сергей Ломанов.Ломанов впервые комментирует уход из команды Юрия Викулина: "Я его понял, он сказал: "Мне надо сменить обстановку, найти мотивацию в хоккее". Он имел на это право. Не знаю, я бы так никогда не поступил, да я и не поступал так никогда"Новый капитан уже назначен, команду на лёд выведет Сергей Ломанов. На следующей неделе хоккеисты снова уезжают тренироваться в Кемерово. Кубок России стартует в конце сентября. Евгения ПЛОТНИКОВА











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