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НОВОСТИ | Спорт





16.08.18 12:33 Сергей Ломанов рассказал об изменениях в хоккейном "Енисее"



Фото
Интервью с Сергеем Ломановым записываем в новой, ещё строящейся арене. Как будет выглядеть дом самой титулованной команды края, уже понятно. Ломанов на стройке почти свой человек, у него даже своя каска, со строителями обсуждает даже цвет кресел. По проекту во дворце два ресторана, Ломанов считает, хватило бы одного. Болельщики смогут смотреть игры, сидя за столиками с чашкой чая.

Сейчас во Дворце спорта проверяют освещение, потребуется некоторое время, чтобы его настроить. Площадка для заливки льда готова, не исключено, что уже 1 сентября хоккеисты зайдут сюда на первую тестовую тренировку.

У Сергея Ломанова новая должность; уверяет, тренерскому штабу - своим воспитанникам - готов помогать, но не намерен вмешиваться. Сейчас главный Иван Максимов, других вариантов не рассматривали. "Он знает все нюансы, он с нами работал много лет. Просто им надо дать свободу, которая необходима им сейчас", - говорит спортивный директор ХК "Енисей" Сергей Ломанов.

Ломанов впервые комментирует уход из команды Юрия Викулина: "Я его понял, он сказал: "Мне надо сменить обстановку, найти мотивацию в хоккее". Он имел на это право. Не знаю, я бы так никогда не поступил, да я и не поступал так никогда"

Новый капитан уже назначен, команду на лёд выведет Сергей Ломанов. На следующей неделе хоккеисты снова уезжают тренироваться в Кемерово. Кубок России стартует в конце сентября.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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