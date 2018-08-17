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17.08.18 08:58 Жильцы частных домов на Корнеева вынуждены жить в траншеях





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"Скоро отопительный сезон начнётся, уголь не привезти, чтобы отапливать. Машину бросаем на проезжей части, других вариантов нет. Мама пенсионерка, дети маленькие живут с нами, сейчас начинается школа. Как в таких условиях жить, я не понимаю", - негодует житель дома на улице Корнеева Максим Резниченко.



А вот заказчик работ КрУДор и исполнитель "Сибиряк" понимают, что в таких условиях жить тяжело, но другого выхода не видят. Пострадавшие писали жалобы во все инстанции, ответ будет, но в течение месяца. Строители же обещают завершить работы за две недели. Кстати, о нестыковке в проекте знают все: и те, кто его согласовывал, и те, кто принял к исполнению. До домов должно быть приличное расстояние, но по факту окопы у самых ворот. Улица оказалась уже, чем на бумаге.



Эти дома в аварийном фонде, но денег на их снос не могут найти уже лет семь. Не потянул эту задачу и бюджет развязки. "Работы идут практически в три смены, при этом создавая определённые неудобства горожанам, которые там проживают. Другого варианта нет, необходимо потерпеть. Хотя когда формировался проект сноса жилых домов для строительства развязки, необходимо было это учесть", - отметил главный инженер компании "Сибиряк" Валерий Шевелёв.



Кому действительно придётся нелегко, так это жителям частного дома на Луначарского: по проекту пешеходный тротуар проходит как раз через угол этого здания.



Шесть семей частных домов на улице Корнеева в один миг оказались заложниками строительства развязки на Волочаевской. Дома буквально окопаны траншеями. Постоянные перебои с электричеством и водой, и это не самые страшные из бед. К домам в экстренных случаях не подъедут скорые или пожарные машины."Скоро отопительный сезон начнётся, уголь не привезти, чтобы отапливать. Машину бросаем на проезжей части, других вариантов нет. Мама пенсионерка, дети маленькие живут с нами, сейчас начинается школа. Как в таких условиях жить, я не понимаю", - негодует житель дома на улице Корнеева Максим Резниченко.А вот заказчик работ КрУДор и исполнитель "Сибиряк" понимают, что в таких условиях жить тяжело, но другого выхода не видят. Пострадавшие писали жалобы во все инстанции, ответ будет, но в течение месяца. Строители же обещают завершить работы за две недели. Кстати, о нестыковке в проекте знают все: и те, кто его согласовывал, и те, кто принял к исполнению. До домов должно быть приличное расстояние, но по факту окопы у самых ворот. Улица оказалась уже, чем на бумаге.Эти дома в аварийном фонде, но денег на их снос не могут найти уже лет семь. Не потянул эту задачу и бюджет развязки. "Работы идут практически в три смены, при этом создавая определённые неудобства горожанам, которые там проживают. Другого варианта нет, необходимо потерпеть. Хотя когда формировался проект сноса жилых домов для строительства развязки, необходимо было это учесть", - отметил главный инженер компании "Сибиряк" Валерий Шевелёв.Кому действительно придётся нелегко, так это жителям частного дома на Луначарского: по проекту пешеходный тротуар проходит как раз через угол этого здания. Вадим КУЛИКОВ











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