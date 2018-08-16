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НОВОСТИ | Общество





16.08.18 17:48 На Абаканской протоке появится водно-моторная станция



Фото
На Абаканской протоке появится парк семейного отдыха. Его возведение началось сегодня. На острове Отдыха в районе Ярыгинской набережной обустроят беговые и велодорожки, спортивные и детские площадки, удобные пешеходные тропы. А главное - создадут полноценную водно-моторную станцию с причалом на 70 судов. Подготовительные работы и строительство будут проводиться в этом году, а результат красноярцы увидят в следующем году.

"Предприниматель получил участок Абаканской протоки, на котором он будет организовывать лодочную станцию. Кроме того, он берёт на себя нагрузку по благоустройству прилегающей территории, для создания комфортной зоны семейного отдыха для владельцев маломерных судов", - сообщил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.
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