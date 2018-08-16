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16.08.18 17:55 Легендарному тренеру по самбо и дзюдо Виктору Хорикову - 80 лет





Фото Легендарному красноярскому тренеру по самбо и дзюдо Виктору Хорикову исполнилось 80 лет. Около 60-ти из них Виктор Александрович отдал работе - воспитал более двух сотен мастеров спорта, среди его учеников 30 заслуженных тренеров спорта. Поздравить юбиляра сегодня пришли коллеги и давние друзья, в том числе Дмитрий Миндиашвили.



"Замечательный педагог, наставник, к нему ребята как на мёд лезли всегда. Хотим от души его поздравить с юбилеем, пожелать долгих лет жизни, чтобы он свой опыт полностью передал", - сказал заслуженный тренер СССР, России и Грузии Дмитрий Миндиашвили.











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