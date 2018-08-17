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НОВОСТИ | Общество





17.08.18 09:01 Старое норильское кладбище усыпано костями усопших



Фото
Это не мусор из наваленных досок - из земли торчит детский гроб. У соседней могилы ещё кости, чьи это останки - уже не разобрать. Пугающие находки виднеются то тут, то там, ими усыпана вся территория норильского кладбища. Людмила Казакова порой прогуливается вдоль старого погоста, больше всего её поражает безразличие живых к покою усопших: дети выносят с могил всё, что захочется.

Запустение длится с 70-х - именно тогда здесь в последний раз хоронили людей. Спустя полвека вскрытых могил с каждым днём становится всё больше. На самом старом кладбище Красноярска есть могилы и 19 века, но несмотря на внушительный возраст и плохое состояние, костей здесь не встретить. Всё дело в особенностях северных почв. Вечная мерзлота с годами выталкивает захоронения на поверхность.

В заполярном городе давно перешли к сжиганию тел. Теперь заброшенный старый погост стал печальной иллюстрацией человеческого безразличия. В администрации города парируют: помочь хотят, но по закону не могут. "Не имеем права без разрешения родственников. Ни эксгумацию, ничего не можем сделать. Если более 20 лет на кладбище нет захоронений, то их ликвидируют", - пояснил начальник отдела управления городского хозяйства Норильска Евгений Агамов.

Найти родственников людей, умерших более полувека назад, крайне сложно. А сносить место скорби власти не готовы по морально-этическим соображениям.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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