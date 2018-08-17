НОВОСТИ | Общество













17.08.18 09:10 На Калинина демонтировали бордюры, установленные год назад





Фото Мартышкин труд. В редакцию "Вестей" обратились жители улицы Калинина, которые обрушились с критикой на дорожный ремонт. По их словам, новые бордюры, которые появились здесь год назад, накануне сняли и увезли, а на их месте устанавливают видавшие виды неровные бетонные ограждения.



В мэрии пояснили: перед демонтажом бордюров на место с проверкой выезжала комиссия, которая постановила: конструкция изношена. К тому же, замена бетонных конструкций на гранитные - новое правило Красноярска.



"Гранитные бордюры устанавливаются там, где улица наиболее часто убирается и обслуживается. Они более удобны и долговечны в обслуживании", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска Cветлана Трушкова.











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