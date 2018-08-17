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НОВОСТИ | Общество





17.08.18 09:44 В Якутии прошёл форум "ЭкоАрктика-2018"



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Форум "Экоарктика-2018" прошёл вместе с национальным праздником Байнай в Якутии. Под эгидой администрации Анабарского улуса и компании «Роснефть» обсуждали состояние природных экосистем Арктики, охранные мероприятия на заповедных территориях и вопросы сохранения традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов. Научные данные показывают: сегодня влияние геологоразведки, которую ведут нефтяники в океане, на морскую флору и фауну незначительно. Применяются технологии бережного отношения к природе - на уровне самых современных мировых стандартов.

Обсуждалась и проблема снижения численности северного оленя. Животные мигрируют между Таймыром, Эвенкией и Якутией. В Якутии заинтересовались опытом «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании» и учёных СФУ, которые совместно следят за оленями при помощи спутниковых передатчиков. Регионы должны договариваться, как совместно пользоваться этим главным для Севера природным ресурсом.

"Изменились пути миграции дикого северного оленя, на территорию Анабарского улуса он практически перестал заходить. А это основная база социального, экономического развития, быта, традиционных отраслей хозяйства", - отметил доктор наук Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Александр Исаев.

"Задачи, которые стоят и перед Красноярским краем, его севером, и перед республикой Якутия, очень схожи. В нашем случае это сохранение популяции дикого северного оленя, который мигрирует между регионами", - подчеркнул помощник генерального директора АО "Востсибнефтегаз" Сергей Дубинцов.

Пока все стороны готовы объединяться ради сохранения хрупкой природы Арктики, у охотников, рыбаков и оленеводов Заполярья есть будущее.

Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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