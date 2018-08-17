РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





17.08.18 11:41 В Красноярске проходит акция по привлечению доноров костного мозга



Фото
Администратор клиники показывает, как проходит процедура забора крови. По статистике каждые 20 минут один россиянин узнает страшный диагноз - лейкемия. Для многих шанс на спасение - в трансплантации костного мозга от донора. На родственную кровь могут рассчитывать не более четверти больных. Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет.

Перед началом процедуры каждый потенциальный донор заполняет анкету. Особых требований к состоянию здоровья или подготовки к забору крови нет. Единственное - нужно исключить употребление алкоголя за сутки до исследования.

После процедуры пробирки отправляются в Казанский федеральный университет. Когда кровь пройдёт все исследования, данные анализа вносят в базу, и если среди нуждающихся в трансплантации найдут генетического близнеца, потенциальный донор может стать реальным. К слову, шанс встретить своего генетического близнеца невелик: всего 1 на 10 тысяч. Поэтому чем больше желающих сдадут кровь, тем больше людей можно спасти от рака.

"За два дня уже пришли 10 человек. Сегодня приходил молодой человек с другом сдать кровь на типирование, спросил, достаточно ли народу приходит, потому что он хотел ещё отправить людей: родных, знакомых", - рассказала администратор клиники "Инвитро" Марьям Курбанова.

Акция проходит по всей стране. Принимая в ней участие, вы помогаете строить национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова - мальчика из глубинки, который так и не дождался трансплантации. В этом году она организована с использованием гранта Президента. Внести свой вклад можно до 18 августа. Ведь, возможно, именно ваша кровь подойдёт тому, кто так в ней нуждается и хочет жить. Жить полноценной и здоровой жизнью.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .