НОВОСТИ | Общество













17.08.18 11:41 В Красноярске проходит акция по привлечению доноров костного мозга





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Перед началом процедуры каждый потенциальный донор заполняет анкету. Особых требований к состоянию здоровья или подготовки к забору крови нет. Единственное - нужно исключить употребление алкоголя за сутки до исследования.



После процедуры пробирки отправляются в Казанский федеральный университет. Когда кровь пройдёт все исследования, данные анализа вносят в базу, и если среди нуждающихся в трансплантации найдут генетического близнеца, потенциальный донор может стать реальным. К слову, шанс встретить своего генетического близнеца невелик: всего 1 на 10 тысяч. Поэтому чем больше желающих сдадут кровь, тем больше людей можно спасти от рака.



"За два дня уже пришли 10 человек. Сегодня приходил молодой человек с другом сдать кровь на типирование, спросил, достаточно ли народу приходит, потому что он хотел ещё отправить людей: родных, знакомых", - рассказала администратор клиники "Инвитро" Марьям Курбанова.



Акция проходит по всей стране. Принимая в ней участие, вы помогаете строить национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова - мальчика из глубинки, который так и не дождался трансплантации. В этом году она организована с использованием гранта Президента. Внести свой вклад можно до 18 августа. Ведь, возможно, именно ваша кровь подойдёт тому, кто так в ней нуждается и хочет жить. Жить полноценной и здоровой жизнью.



Администратор клиники показывает, как проходит процедура забора крови. По статистике каждые 20 минут один россиянин узнает страшный диагноз - лейкемия. Для многих шанс на спасение - в трансплантации костного мозга от донора. На родственную кровь могут рассчитывать не более четверти больных. Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет.Перед началом процедуры каждый потенциальный донор заполняет анкету. Особых требований к состоянию здоровья или подготовки к забору крови нет. Единственное - нужно исключить употребление алкоголя за сутки до исследования.После процедуры пробирки отправляются в Казанский федеральный университет. Когда кровь пройдёт все исследования, данные анализа вносят в базу, и если среди нуждающихся в трансплантации найдут генетического близнеца, потенциальный донор может стать реальным. К слову, шанс встретить своего генетического близнеца невелик: всего 1 на 10 тысяч. Поэтому чем больше желающих сдадут кровь, тем больше людей можно спасти от рака."За два дня уже пришли 10 человек. Сегодня приходил молодой человек с другом сдать кровь на типирование, спросил, достаточно ли народу приходит, потому что он хотел ещё отправить людей: родных, знакомых", - рассказала администратор клиники "Инвитро" Марьям Курбанова.Акция проходит по всей стране. Принимая в ней участие, вы помогаете строить национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова - мальчика из глубинки, который так и не дождался трансплантации. В этом году она организована с использованием гранта Президента. Внести свой вклад можно до 18 августа. Ведь, возможно, именно ваша кровь подойдёт тому, кто так в ней нуждается и хочет жить. Жить полноценной и здоровой жизнью. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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