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17.08.18 11:48 Красноярские казаки устроили экстремальное шоу владения шашкой





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Казачье шоу проходило не просто так. Оно было организовано в Торгашине, откуда родом мать Василия Сурикова. В октябре 200 лет со дня её рождения. Зрители от такого зрелища были в восторге. Казаки пообещали — шоу будет продолжаться, а девушки ещё удивят народ более искусными приёмами обращения с шашкой.



Первыми в круг вступили девушки-казачки. Они показали, что умеют не только варить кулеш, но и мастерски владеют искусством фланкировки. Виктория Комлева крутит шашку так, что за движением рук уследить просто невозможно. Мужчинам отставать от женщин не любо. Боевая рубка шашкой — это настоящее искусство. Причём действуют именно теми шашками, которые достались им от предков.Казачье шоу проходило не просто так. Оно было организовано в Торгашине, откуда родом мать Василия Сурикова. В октябре 200 лет со дня её рождения. Зрители от такого зрелища были в восторге. Казаки пообещали — шоу будет продолжаться, а девушки ещё удивят народ более искусными приёмами обращения с шашкой. Дмитрий БЫЗОВ











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