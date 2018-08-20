СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





20.08.18 11:45 В Минусинске пройдёт пробная перепись населения



Фото
На сегодня результаты переписи - единственный точный источник информации о состоянии жизни граждан. Первая перепись была проведена в 1897 году. С тех пор количество человек, проживающих в Красноярском крае, постоянно изменялось. Кроме того, уровень образования, дохода и жилищные условия в масштабах края и всей страны были бы неизвестны без переписей населения. В соответствии с этими данными государство разрабатывает экономическую и культурную политику на ближайшие 10 лет.

"Что человек сам о себе расскажет, ответив на вопросы переписного листа, то мы и запишем. В дальнейшем все итоги используют только в обобщённом виде, информация о конкретном человеке нигде никогда публиковаться не будет. То есть это будет "портрет" России по всем социальным, демографическим показателям", - пояснила начальник отдела организации и проведения переписи и наблюдения Красноярскстата Галина Митрошенко.

Этой осенью пройдёт генеральная репетиция всероссийской переписи населения 2020 года. Помимо стандартных методов сбора информации, то есть заполнения бумажных анкет, будет добавлена онлайн-перепись. Гражданин России, который зарегистрирован на портале госуслуг, сможет переписаться без непосредственного общения с переписчиком.

"Это однозначно будет удобнее. Сейчас всё делается через интернет, мы даже за билетами не ездим в кассы, а в электронном виде оплачиваем, ещё какие-то услуги. Думаю, это тоже будет удобно. Особенно если сложно застать дома человека, кто много работает", - отметила житель Красноярска Любовь Пугачёва.

К слову, опыт проведения переписи населения с применением интернет-технологий в зарубежных странах показывает довольно положительную тенденцию. Так, в 2011 в Португалии и Канаде больше 50% населения выбрали онлайн-перепись, тогда как в Великобритании этот показатель был равен 15.

Поэтому задача пробной переписи - отработать принципиально новый для России метод сбора статистической информации о населении. Она пройдёт в девяти субъектах Российской Федерации, в том числе и в Минусинске. С 1 по 10 октября все желающие могут переписаться на сайте Госуслуг, получив код подтверждения на телефон. С 16 по 31 октября переписчики будут проводить поквартирный обход, в ходе которого нужно будет подтвердить онлайн-перепись либо заполнить переписной лист. Кроме того, любой житель Красноярского края сможет попробовать пройти онлайн-перепись ради эксперимента.

Александр ЧЕРКАШИН
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .