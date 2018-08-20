НОВОСТИ | Общество













20.08.18 11:45 В Минусинске пройдёт пробная перепись населения





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"Что человек сам о себе расскажет, ответив на вопросы переписного листа, то мы и запишем. В дальнейшем все итоги используют только в обобщённом виде, информация о конкретном человеке нигде никогда публиковаться не будет. То есть это будет "портрет" России по всем социальным, демографическим показателям", - пояснила начальник отдела организации и проведения переписи и наблюдения Красноярскстата Галина Митрошенко.



Этой осенью пройдёт генеральная репетиция всероссийской переписи населения 2020 года. Помимо стандартных методов сбора информации, то есть заполнения бумажных анкет, будет добавлена онлайн-перепись. Гражданин России, который зарегистрирован на портале госуслуг, сможет переписаться без непосредственного общения с переписчиком.



"Это однозначно будет удобнее. Сейчас всё делается через интернет, мы даже за билетами не ездим в кассы, а в электронном виде оплачиваем, ещё какие-то услуги. Думаю, это тоже будет удобно. Особенно если сложно застать дома человека, кто много работает", - отметила житель Красноярска Любовь Пугачёва.



К слову, опыт проведения переписи населения с применением интернет-технологий в зарубежных странах показывает довольно положительную тенденцию. Так, в 2011 в Португалии и Канаде больше 50% населения выбрали онлайн-перепись, тогда как в Великобритании этот показатель был равен 15.



Поэтому задача пробной переписи - отработать принципиально новый для России метод сбора статистической информации о населении. Она пройдёт в девяти субъектах Российской Федерации, в том числе и в Минусинске. С 1 по 10 октября все желающие могут переписаться на сайте Госуслуг, получив код подтверждения на телефон. С 16 по 31 октября переписчики будут проводить поквартирный обход, в ходе которого нужно будет подтвердить онлайн-перепись либо заполнить переписной лист. Кроме того, любой житель Красноярского края сможет попробовать пройти онлайн-перепись ради эксперимента.



На сегодня результаты переписи - единственный точный источник информации о состоянии жизни граждан. Первая перепись была проведена в 1897 году. С тех пор количество человек, проживающих в Красноярском крае, постоянно изменялось. Кроме того, уровень образования, дохода и жилищные условия в масштабах края и всей страны были бы неизвестны без переписей населения. В соответствии с этими данными государство разрабатывает экономическую и культурную политику на ближайшие 10 лет."Что человек сам о себе расскажет, ответив на вопросы переписного листа, то мы и запишем. В дальнейшем все итоги используют только в обобщённом виде, информация о конкретном человеке нигде никогда публиковаться не будет. То есть это будет "портрет" России по всем социальным, демографическим показателям", - пояснила начальник отдела организации и проведения переписи и наблюдения Красноярскстата Галина Митрошенко.Этой осенью пройдёт генеральная репетиция всероссийской переписи населения 2020 года. Помимо стандартных методов сбора информации, то есть заполнения бумажных анкет, будет добавлена онлайн-перепись. Гражданин России, который зарегистрирован на портале госуслуг, сможет переписаться без непосредственного общения с переписчиком."Это однозначно будет удобнее. Сейчас всё делается через интернет, мы даже за билетами не ездим в кассы, а в электронном виде оплачиваем, ещё какие-то услуги. Думаю, это тоже будет удобно. Особенно если сложно застать дома человека, кто много работает", - отметила житель Красноярска Любовь Пугачёва.К слову, опыт проведения переписи населения с применением интернет-технологий в зарубежных странах показывает довольно положительную тенденцию. Так, в 2011 в Португалии и Канаде больше 50% населения выбрали онлайн-перепись, тогда как в Великобритании этот показатель был равен 15.Поэтому задача пробной переписи - отработать принципиально новый для России метод сбора статистической информации о населении. Она пройдёт в девяти субъектах Российской Федерации, в том числе и в Минусинске. С 1 по 10 октября все желающие могут переписаться на сайте Госуслуг, получив код подтверждения на телефон. С 16 по 31 октября переписчики будут проводить поквартирный обход, в ходе которого нужно будет подтвердить онлайн-перепись либо заполнить переписной лист. Кроме того, любой житель Красноярского края сможет попробовать пройти онлайн-перепись ради эксперимента. Александр ЧЕРКАШИН











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