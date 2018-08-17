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| НОВОСТИ | Общество
|17.08.18 17:20 99-й автобус изменит схему движения
В центре Красноярска 99-й автобус сменит маршрут движения. Сейчас общественный транспорт под этим номером с Белинского выезжает на улицу Ленина. Теперь появится круг через Маркса и Каратанова, там же на месте парковочного кармана сделают дополнительную остановку.
Сегодня рабочие установили соответствующие знаки, здесь будут работать патрули дорожных полицейских. Чиновники объясняют: им поступило много жалоб от жителей соседних улиц - старый маршрут автобуса был им неудобен.
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