НОВОСТИ | Общество













20.08.18 09:05 В окрестностях Красноярска почти нет грибов





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Вот они, трудовые будни настоящего грибника. В машине у Ивана Павловича всё необходимое: тёплая одежда, обувь, термос с чаем, душистая травка - с ней чай вкуснее, и конечно, листики капусты - грибочки надо прикрыть, чтобы не засохли окончательно. Сейчас лисички - 100 рублей за литр, небольшое ведро - 500 рублей. Чем дальше от Красноярска, тем дешевле. В Канском районе такое же ведёрко стоит уже 200 рублей.



Лучшее блюдо - лисички в сметане и горячая картошечка. Для августа это то же самое, что холодная окрошка в начале лета. Будут ли в этом году разносолы - зависит от погоды. Грибы любят тепло, частые кратковременные дожди и туманы.



Лисичка - гриб благодарный, не бывает червивой. Растут они семьями, если хорошее место найдёшь, так сразу полведра набрать можно. Но не в этом году и не в окрестностях Красноярска, уверяет грибник с полувековым стажем Иван Давыденко. Продажа грибов возле трассы для Ивана Павловича - необходимость: и детям помочь надо, и себе прибавка к пенсии. Каждый день подъём в три часа, сборы, выезд, в пять утра он уже по лесу ходит. Все грибные места ему хорошо известны.Вот они, трудовые будни настоящего грибника. В машине у Ивана Павловича всё необходимое: тёплая одежда, обувь, термос с чаем, душистая травка - с ней чай вкуснее, и конечно, листики капусты - грибочки надо прикрыть, чтобы не засохли окончательно. Сейчас лисички - 100 рублей за литр, небольшое ведро - 500 рублей. Чем дальше от Красноярска, тем дешевле. В Канском районе такое же ведёрко стоит уже 200 рублей.Лучшее блюдо - лисички в сметане и горячая картошечка. Для августа это то же самое, что холодная окрошка в начале лета. Будут ли в этом году разносолы - зависит от погоды. Грибы любят тепло, частые кратковременные дожди и туманы. Евгения ПЛОТНИКОВА











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