НОВОСТИ | Общество













20.08.18 09:00 В Канске прошли учения водолазов





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"Главное - хорошее здоровье и психологическая подготовка человека, а трудности никакой нет. Если человек, например, увидит тело под водой, может запаниковать, начнёт делать ошибки под водой", - пояснил водолаз канского поисково-спасательного отделения Дмитрий Рудяк.



Сегодня оттачивают укрепление навыков. Главные задачи - хождение галсом, удаление воды из подмасочного пространства, умение ориентироваться на глубине. В штате 12 спасателей, половина - водолазы. Для погружения на берегу обязательно находится медработник и человек для подстраховки. После спуска - повторный осмотр.



Без находок в этот день всё же не обошлось, со дна реки спасателями подняты несколько железяк и небольшая коряга.



Перед погружением - обязательная проверка амуниции. Водолазное снаряжение весит около 70 кг, примерно как и вес самого спасателя. В воде этот вес неощутим, что помогает подводным исследователям свободно перемещаться. На профессиональном сленге это называют нулевой плавучестью. Как отмечают сами водолазы, психологическое состояние важнее тяжести на теле."Главное - хорошее здоровье и психологическая подготовка человека, а трудности никакой нет. Если человек, например, увидит тело под водой, может запаниковать, начнёт делать ошибки под водой", - пояснил водолаз канского поисково-спасательного отделения Дмитрий Рудяк.Сегодня оттачивают укрепление навыков. Главные задачи - хождение галсом, удаление воды из подмасочного пространства, умение ориентироваться на глубине. В штате 12 спасателей, половина - водолазы. Для погружения на берегу обязательно находится медработник и человек для подстраховки. После спуска - повторный осмотр.Без находок в этот день всё же не обошлось, со дна реки спасателями подняты несколько железяк и небольшая коряга. Екатерина Мазалькова











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