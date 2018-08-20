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20.08.18 09:21 Интервью: спортивный директор ХК "Енисей" Сергей Ломанов

В первых числах сентября хоккеисты красноярского "Енисея" впервые выйдут на свой лёд в новом, ещё только строящемся Дворце. "Арена-Енисей" - самый долгожданный объект. Как уверяют строители, за 10 часов ледовая площадка превращается в футбольную. Лёд для этого убирать не надо. По проекту запланировано два ресторана, игры можно будет смотреть через стекло, сидя за столиками. Сергей Ломанов практически каждый день бывает в новом дворце. По контракту его должны сдать в ноябре, но скорее всего, уже в середине октября "Енисей" начнёт здесь новый сезон. Мы записали эксклюзивное интервью с заслуженным тренером России по хоккею с мячом Сергеем Ломановым.











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