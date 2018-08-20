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20.08.18 11:39 В офисном здании на проспекте Мира загорелась кровля





Из-за неаккуратности рабочих выгорело несколько офисных помещений на проспекте Мира. Столб чёрного дыма накануне днём был виден из разных частей Красноярска. В здании загорелся утеплитель под крышей.



Сегодня в МЧС рассказали: официальной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и других устройств. Чем именно орудовали рабочие, не уточняется. С пламенем 36 пожарных справились за два часа, обошлось без пострадавших.







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