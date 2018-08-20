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20.08.18 11:42 В Минусинске отпраздновали День помидора





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Отметим, за всю историю конкурса это не самый большой помидор. Настоящего гиганта удалось вырастить минусинцам в 2011 году - томат весом больше 2 кг. С тех пор пока не удаётся побить рекорд. Минусинск совершенно не напрасно имеет славу томатной столицы Сибири. Здесь выращивают богатырей весом до 2 кг. А конкурс "Минусинский помидор" проводится здесь уже в 15-й раз.



Слава минусинского помидора давно разошлась за пределами южного города, поэтому приезжают на него гости из ближайших районов и даже соседней Хакасии, Тувы, Кемеровской области и других областей России. В течение последних двух веков помидор стал культовым овощем юга края, ведь первым опытом выращивания томатов поделились ещё ссыльные декабристы.



Вот он, самый яркий момент праздника минусинского помидора. В этом году победителем был признан «Спринт Таймер» весом 1648 граммов. А его владелец Александр Терехов получил новенькую «Ниву». Он рассказал, что посвящает победу своей жене Людмиле, к сожалению, её не стало два месяца назад.Отметим, за всю историю конкурса это не самый большой помидор. Настоящего гиганта удалось вырастить минусинцам в 2011 году - томат весом больше 2 кг. С тех пор пока не удаётся побить рекорд. Минусинск совершенно не напрасно имеет славу томатной столицы Сибири. Здесь выращивают богатырей весом до 2 кг. А конкурс "Минусинский помидор" проводится здесь уже в 15-й раз.Слава минусинского помидора давно разошлась за пределами южного города, поэтому приезжают на него гости из ближайших районов и даже соседней Хакасии, Тувы, Кемеровской области и других областей России. В течение последних двух веков помидор стал культовым овощем юга края, ведь первым опытом выращивания томатов поделились ещё ссыльные декабристы. Дмитрий БЫЗОВ











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