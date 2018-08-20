НОВОСТИ | Общество













20.08.18 11:13 На берегах Маны прошла генеральная уборка





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"Найти и наказать на 95 километрах маршрута того, кто ночью выбросил пакет, крайне сложно. По ходу движения мы проводим лекции с людьми, которые находятся на берегу. Ни разу никто не сказал, что мы делаем что-то неважное, ненужное", - отметил руководитель краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям Павел Борзых.



Плоты для экосплавов предоставляют предприниматели - им тоже выгодны чистые берега. Кроме того, привлекают краевые гранты. В этот раз убирали только левый берег Маны, там находится особо охраняемая территория - красноярский заказник. Площадь заказника огромная - 348 тысяч гектаров, для сравнения, это в 7 раз больше площади заповедника "Столбы". И всё же эта огромная территория загрязняется практически только возле берега реки Мана.



Организаторы уборки стараются не приглашать повторно одних и тех же волонтёров. Так сознательных граждан становится ещё больше. Тот, кто своими руками убрал завалы отходов, никогда не станет сам загрязнять природу.



Справ выходного дня на Мане стоит около 4 тысяч рублей. Заплатив эти деньги, жалуются волонтёры, некоторые отдыхающие считают себя вправе оставлять отходы прямо в лесу. А убирать мусор приходится этим добровольцам. 20 человек прочёсывают берег, чтобы увезти полные мешки на плотах. Подобные речные субботники в минэкологии проводят ежегодно, и к сожалению, объёмы мусора растут год от года. Сегодняшний улов - около пяти тонн бутылок, консервных банок и пакетов."Найти и наказать на 95 километрах маршрута того, кто ночью выбросил пакет, крайне сложно. По ходу движения мы проводим лекции с людьми, которые находятся на берегу. Ни разу никто не сказал, что мы делаем что-то неважное, ненужное", - отметил руководитель краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям Павел Борзых.Плоты для экосплавов предоставляют предприниматели - им тоже выгодны чистые берега. Кроме того, привлекают краевые гранты. В этот раз убирали только левый берег Маны, там находится особо охраняемая территория - красноярский заказник. Площадь заказника огромная - 348 тысяч гектаров, для сравнения, это в 7 раз больше площади заповедника "Столбы". И всё же эта огромная территория загрязняется практически только возле берега реки Мана.Организаторы уборки стараются не приглашать повторно одних и тех же волонтёров. Так сознательных граждан становится ещё больше. Тот, кто своими руками убрал завалы отходов, никогда не станет сам загрязнять природу. Владимир ЖАРИНОВ











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