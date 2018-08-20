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20.08.18 11:50 Футболисты "Енисея" на выезде уступили "Ростову"





Фото Редко, но бывает. Так прокомментировал разгромное поражение футбольного "Енисея" Дмитрий Аленичев. Накануне наши футболисты играли на выезде в Ростове и потерпели поражение со счётом 0:4. При этом красноярцы имели 3-4 стопроцентных голевых момента.



После четвёртого тура "Енисей" оказался на дне турнирной таблицы. Следующая игра пройдёт против самарских "Крыльев" в Тюмени, а 2 сентября матч против тульского "Арсенала" должен состояться в Красноярске на Центральном стадионе.







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