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10.07.17 08:42 Вести. Красноярск. События недели от 09.07.2017

В этом выпуске:



- Когда цена победы над собственными возможностями - сама жизнь. Красноярский полумарафон "Июльская жара" закончился смертью участника. Что толкает идти на состязание с самим собой и как организаторы спортивных мероприятий контролируют уровень готовности к испытаниям участников?



- Когда построят дома для погорельцев и на что могут рассчитывать люди, оставшиеся без жилья после майских пожаров? Об этом мы спросили наших экспертов: представителя краевой власти и юриста.



- Этнофестиваль "Мир Сибири" в Шушенском завершён. Как отзовётся это событие в культурной жизни края? Об этом мы спросили министра Елену Мироненко.



- Сезон клубники проходит незаметно. Ягоды этим летом мало, она часто невкусная и очень дорогая. Кто делает состояние на торговле дарами природы, покупая за бесценок урожай у дачников и дикоросы у собирателей?





- Когда цена победы над собственными возможностями - сама жизнь. Красноярский полумарафон "Июльская жара" закончился смертью участника. Что толкает идти на состязание с самим собой и как организаторы спортивных мероприятий контролируют уровень готовности к испытаниям участников?- Когда построят дома для погорельцев и на что могут рассчитывать люди, оставшиеся без жилья после майских пожаров? Об этом мы спросили наших экспертов: представителя краевой власти и юриста.- Этнофестиваль "Мир Сибири" в Шушенском завершён. Как отзовётся это событие в культурной жизни края? Об этом мы спросили министра Елену Мироненко.- Сезон клубники проходит незаметно. Ягоды этим летом мало, она часто невкусная и очень дорогая. Кто делает состояние на торговле дарами природы, покупая за бесценок урожай у дачников и дикоросы у собирателей?







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