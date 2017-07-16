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17.07.17 08:50 Вести. Красноярск. События недели от 16.07.2017

В этом выпуске:



- Транспортная лотерея. Пассажиры междугородных маршрутов всё чаще оказываются в сводках драматических ДТП. Почему билет в автобус не гарантирует прибытие в пункт назначения?



- Большое испытание позади. Красноярские выпускники сдали ЕГЭ. Можно ли радоваться результатам и чего ждут от вчерашних школьников приёмные комиссии?



- Алкоголь - корень всех зол. Почему главный полицейский края не намерен отказываться от идеи "трезвых пятниц" и как часто в поле зрения сотрудников правопорядка попадают их собственные коллеги?



- Музыка со смыслом и ремесло, которое позволило выжить нашим предкам. Почему у этники всё больше поклонников и на какие вопросы современности даёт ответы искусство далёкого прошлого?





- Транспортная лотерея. Пассажиры междугородных маршрутов всё чаще оказываются в сводках драматических ДТП. Почему билет в автобус не гарантирует прибытие в пункт назначения?- Большое испытание позади. Красноярские выпускники сдали ЕГЭ. Можно ли радоваться результатам и чего ждут от вчерашних школьников приёмные комиссии?- Алкоголь - корень всех зол. Почему главный полицейский края не намерен отказываться от идеи "трезвых пятниц" и как часто в поле зрения сотрудников правопорядка попадают их собственные коллеги?- Музыка со смыслом и ремесло, которое позволило выжить нашим предкам. Почему у этники всё больше поклонников и на какие вопросы современности даёт ответы искусство далёкого прошлого?







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