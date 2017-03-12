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13.03.17 09:55 Вести. Красноярск. События недели от 12.03.2017

В этом выпуске:



- Отменить венчание. Всё чаще пары, связавшие себя семейными узами в храме, просят аннулировать духовный союз. Почему люди стали легкомысленно относиться к церковным таинствам?



- Последняя игра на легендарном стадионе. Ледовая арена "Енисей" в сегодняшнем виде вскоре останется только в воспоминаниях красноярцев. Какой её запомнят и каким будет новый дворец бенди?



- Новый виток футбольных поединков. Какие цели ставит перед собой красноярский "Енисей" в весенней части чемпионата?



- Прогресс повсюду. Какую роль играют современные электронные системы в сфере исполнения наказаний и как они меняют ежедневный труд сотрудников ФСИН и быт заключённых?





- Отменить венчание. Всё чаще пары, связавшие себя семейными узами в храме, просят аннулировать духовный союз. Почему люди стали легкомысленно относиться к церковным таинствам?- Последняя игра на легендарном стадионе. Ледовая арена "Енисей" в сегодняшнем виде вскоре останется только в воспоминаниях красноярцев. Какой её запомнят и каким будет новый дворец бенди?- Новый виток футбольных поединков. Какие цели ставит перед собой красноярский "Енисей" в весенней части чемпионата?- Прогресс повсюду. Какую роль играют современные электронные системы в сфере исполнения наказаний и как они меняют ежедневный труд сотрудников ФСИН и быт заключённых?







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