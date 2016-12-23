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| НОВОСТИ
|23.12.16 10:16 Смотрите в программе "Вести. Красноярск. События недели"
В выпуске 25 декабря 2016 г.:
- Декабрь - пик заболеваемости пневмонией. За год воспаление лёгких унесло жизни более 800 жителей края. И главная причина такого количество жертв пневмонии - самолечение на дому. Как распознать болезнь?
- Лидеры красноярского телерынка. Новое время выхода в эфир, самая современная студия, а скоро - дополнительные часы вещания на канале "Россия 24". О том, как изменилась программа "Вести. Красноярск" в этом году и какие сюрпризы ждут телезрителей в новом.
- Начинаем отмечать! Слова песни из новогодней комедии "Ёлки-5" выучили сотни красноярцев. Песня Сергея Шнурова в исполнении наших телезрителей войдёт в народный клип группы "Ленинград". Репортаж со съёмочной площадки.
Анализ прошедших семи дней, факты и комментарии - в аналитической программе
"Вести. Красноярск. События недели" в воскресенье в 10:20 на телеканале "Россия",
а также в 19:00 и 22:00 на телеканале "Россия 24".
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