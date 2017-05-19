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19.05.17 13:55 Смотрите в программе "Вести. Красноярск. События недели"





Фото В выпуске 21 мая 2017 г. :



- Убийцы за рулем. Почему высокие штрафы и тюремные сроки не пугают любителей прокатиться после застолья и как искоренить нетрезвое вождение?



- Большой ремонт. Насколько серьезны проблемы, которые встанут перед горожанами в период реконструкции дорог?



- Со щитом или на щите. Красноярские регбисты впервые в истории выиграли европейский кубок. Как сибирякам удалось пробиться в список сильнейших спортсменов планеты?



Анализ прошедших семи дней, факты и комментарии - в аналитической программе

"Вести. Красноярск. События недели" в воскресенье в 10:20 на телеканале "Россия",

а также в 19:00 и 22:00 на телеканале "Россия 24".



- Убийцы за рулем. Почему высокие штрафы и тюремные сроки не пугают любителей прокатиться после застолья и как искоренить нетрезвое вождение?- Большой ремонт. Насколько серьезны проблемы, которые встанут перед горожанами в период реконструкции дорог?- Со щитом или на щите. Красноярские регбисты впервые в истории выиграли европейский кубок. Как сибирякам удалось пробиться в список сильнейших спортсменов планеты?







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