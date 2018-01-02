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03.01.18 08:45 Вести. Красноярск от 02.01.2018 (20:40)

В этом выпуске:



- Пожар и незаконная вырубка елей. Чем для спецслужб отметились первые дни года.



- Опасные горки. Красноярская детвора выбирает спуски, о которых явно не знают их родители.



- Двойной праздник. В новогоднюю ночь на свет появились 18 новых жителей Красноярска.



- Как закалялся кадр. Об истории красноярского телевидения.













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