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Радиомобиль

19.06.17 10:38 "Радиомобиль" завершил путешествие по краю



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За время проекта ведущие программ "Радио России" исколесили весь Красноярский край. За окном "Радиомобиля" мелькали тысячи километров степей, лесов и полей. Чтобы попасть к некоторым слушателям, журналистам приходилось преодолевать бурные воды Енисея. Мы не жалели ни сил, ни времени, чтобы добраться даже в самые отдалённые уголки региона, где, как и в Красноярске, тоже слушают радио.

В эфир ежедневно поступает огромный поток звонков от слушателей. Ответить на все, услышать каждое мнение бывает невозможно. Но благодаря проекту "Радиомобиль" ведущих и людей больше не разделяет расстояние. Этого трогательного момента встречи некоторые ждали десятилетиями, так и случилось для жительницы села Дзержинское.

Наши слушатели по всему региону просыпаются под бодрые голоса дикторов, завтракают, слушая сводки новостей, спешат на работу и засыпают под звуки радио. Людмила Базарова, Любовь Кочнева, Алексей Калитюк, Дмитрий Васянович - это голоса тех, кому доверяют, в чьих словах истина и глубокий смысл. Те, кто за долгие годы стали практически членами семьи.

Где бы ни были журналисты, каждое мероприятие - словно первая встреча с уже давно знакомыми людьми. Это поток поздравлений, признаний и вопросов. Кто они - ведущие радио? Как пришли в профессию, чувствуют ли, как влияют на жизнь других людей? Для молодёжи они пример для подражания. За время проекта дикторы и ведущие делились со студентами и школьниками своим опытом, давали советы и наставления. Для старшего поколения эти встречи - погружение в теплые воспоминания.

Во время проекта "Радиомобиль" журналисты не только встретились со своими постоянными и преданными слушателями, но и завоевали сердца новых. По признанию самих ведущих, такие встречи подарили вдохновение, зарядили улыбкой и дали силы на сотни эфиров вперёд. Ведь теперь каждый человек на краевом радио точно знает, ради кого он каждый день готовит объективную и достоверную информационную картину дня, кто ждёт его голос из динамиков радиоприёмника и вместе с кем он начинает день.


Анастасия ЦЫГАНКОВА





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