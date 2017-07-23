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| НОВОСТИ
|24.07.17 08:42 Вести. Красноярск. События недели от 23.07.2017
В этом выпуске:
- Депутаты прервали отдых и созвали очередную, а по сути внеплановую сессию, чтобы единогласно отменить закон о повышении зарплат себе и краевым чиновникам. Вместе с экспертом ответим на вопрос: кому это было выгодно?
- Ограничения по возрасту автомобиля и даже водителя. Страховые компании отказываются оформлять полис ОСАГО и сотни автолюбителей становятся невольными нарушителями. Расскажем способ, как получить полис у любого страховщика.
- Ему всего 17 и он уже даёт концерты по всему миру. Обладатель уникального голоса - мужского сопрано - Тимур Сланов в эти дни даёт концерты в Красноярске. Как мальчику из Осетии удалось пробиться на большую сцену? Об этом наше интервью.
- На ТИМ "Бирюса" впервые организовали смену федерального значения, посвящённую энергетической отрасли. Расскажем, как в энергосбережении может помочь беспилотный летательный аппарат.
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