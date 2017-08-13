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14.08.17 08:45 Вести. Красноярск. События недели от 13.08.2017

В этом выпуске:



- Проект платных парковок в Красноярске под угрозой. Фирма-подрядчик грозит снять своё оборудование и уйти из этого бизнеса. При этом в администрации уверяют: к бесплатным стоянкам в центре точно не вернутся. Что же ждёт платные парковки в Красноярске: крах или перезагрузка?



- Новый терминал аэропорта "Емельяново" примет первых пассажиров уже в этом году. Строительство идёт с опережением графика, завершена часть отделочных работ. Мы побывали там, где уже скоро начнут объявлять о прибытии авиарейсов, и узнали о судьбе аэроэкспресса - электрички, которая свяжет воздушную гавань и Красноярск.



- Град разбивал теплицы и стёкла машин, ветер сносил палатки на популярных у красноярцев озёрах, а горожане радовались отсутствию тополиного пуха. Переменчивое лето 2017-го запомнят туристы, дачники и метеозависимые жители края. Покажем видео очевидцев, которое этим летом удивляло даже учёных.





- Проект платных парковок в Красноярске под угрозой. Фирма-подрядчик грозит снять своё оборудование и уйти из этого бизнеса. При этом в администрации уверяют: к бесплатным стоянкам в центре точно не вернутся. Что же ждёт платные парковки в Красноярске: крах или перезагрузка?- Новый терминал аэропорта "Емельяново" примет первых пассажиров уже в этом году. Строительство идёт с опережением графика, завершена часть отделочных работ. Мы побывали там, где уже скоро начнут объявлять о прибытии авиарейсов, и узнали о судьбе аэроэкспресса - электрички, которая свяжет воздушную гавань и Красноярск.- Град разбивал теплицы и стёкла машин, ветер сносил палатки на популярных у красноярцев озёрах, а горожане радовались отсутствию тополиного пуха. Переменчивое лето 2017-го запомнят туристы, дачники и метеозависимые жители края. Покажем видео очевидцев, которое этим летом удивляло даже учёных.







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